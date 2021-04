Mazzola sulla Superlega: «Era ora, finalmente qualcosa di innovativo» (Di lunedì 19 aprile 2021) Sandro Mazzola va controcorrente e accoglie positivamente l’arrivo della nuova Superlega: le parole dell’ex centravanti dell’Inter Sandro Mazzola va controcorrente e accoglie positivamente l’arrivo della nuova Superlega. Queste le parole dell’ex centravanti dell’Inter riportate da Il Messaggero. «Era ora che si facesse qualcosa per rinnovare. Credo sia una cosa bella, giusto così». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Sandrova controcorrente e accoglie positivamente l’arrivo della nuova: le parole dell’ex centravanti dell’Inter Sandrova controcorrente e accoglie positivamente l’arrivo della nuova. Queste le parole dell’ex centravanti dell’Inter riportate da Il Messaggero. «Era ora che si facesseper rinnovare. Credo sia una cosa bella, giusto così». L'articolo proviene da Calcio News 24.

