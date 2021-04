Max Verstappen: la clamorosa vittoria ai danni di Hamilton (Di lunedì 19 aprile 2021) Ieri 18 Aprile 2021 è andata in scena il Gp di Imola che ha sorpreso in tutti i sensi. Da tempo mancava l’adrenalina e una sfida agguerrita al vertice. Il favorito Louis Hamilton ha dovuto combattere ma alla fine si è arreso lasciando vincere Max Verstappen che ha disputato una gara perfetta. Adesso si apre una piccola rivoluzione in F1 e la Mercedes dovrà dare il meglio di sé per ribadire la sua forza. Raikkonen Imola: perde punti e viene penalizzato Max Verstappen: come è arrivato alla vittoria? Era in linea con questo pazzo GP di Imola che la gara poteva essere improvvisamente finita per l’eventuale vincitore Max Verstappen: subito prima della ripartenza dopo la sosta forzata (incidente di Bottas e Russell). Max ha quasi perso il controllo della sua vettura quando si trovava al comando ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021) Ieri 18 Aprile 2021 è andata in scena il Gp di Imola che ha sorpreso in tutti i sensi. Da tempo mancava l’adrenalina e una sfida agguerrita al vertice. Il favorito Louisha dovuto combattere ma alla fine si è arreso lasciando vincere Maxche ha disputato una gara perfetta. Adesso si apre una piccola rivoluzione in F1 e la Mercedes dovrà dare il meglio di sé per ribadire la sua forza. Raikkonen Imola: perde punti e viene penalizzato Max: come è arrivato alla? Era in linea con questo pazzo GP di Imola che la gara poteva essere improvvisamente finita per l’eventuale vincitore Max: subito prima della ripartenza dopo la sosta forzata (incidente di Bottas e Russell). Max ha quasi perso il controllo della sua vettura quando si trovava al comando ...

