Mauro Romano, Manuela Arcuri rivela: “Ho avuto una relazione con lo sceicco Al Habtoor”. Solo il Dna può svelare se è lui il bimbo rapito (Di lunedì 19 aprile 2021) C’è un colpo di scena nella vicenda della scomparsa di Mauro Romano, il bambino sparito 44 anni fa a Racale, in provincia di Lecce. Il caso è tornato sotto i riflettori da qualche mese, da quando è emerso un collegamento con lo sceicco Al Habtoor. Secondo la signora Bianca, mamma di Mauro Romano, quell’uomo avrebbe due cicatrici identiche a quelle che suo figlio si era procurato da bambino: sfogliando anni fa un noto settimanale, la donna si è infatti imbattuta in una foto dello sceicco e ha riconosciuto in lui la cicatrice sotto l’occhio e sulla mano che secondo lei coincidono con quelle del piccolo Mauro. Della vicenda si è parlato nel corso della puntata di Domenica Live andata in onda domenica 18 aprile e dal salotto di Barbara D’Urso è arrivata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) C’è un colpo di scena nella vicenda della scomparsa di, il bambino sparito 44 anni fa a Racale, in provincia di Lecce. Il caso è tornato sotto i riflettori da qualche mese, da quando è emerso un collegamento con loAl. Secondo la signora Bianca, mamma di, quell’uomo avrebbe due cicatrici identiche a quelle che suo figlio si era procurato da bambino: sfogliando anni fa un noto settimanale, la donna si è infatti imbattuta in una foto delloe ha riconosciuto in lui la cicatrice sotto l’occhio e sulla mano che secondo lei coincidono con quelle del piccolo. Della vicenda si è parlato nel corso della puntata di Domenica Live andata in onda domenica 18 aprile e dal salotto di Barbara D’Urso è arrivata ...

mattino5 : In diretta dal paese di Mauro Romano: 'Dopo 44 anni speriamo ancora di trovarlo' #Mattino5 - andreapalazzo2 : RT @mattino5: Dalla commozione per l'addio al Principe Filippo, al ritrovamento di un corpo nel fiume Po: potrebbe essere il Stefano Birill… - andreapalazzo2 : RT @mattino5: Caso Mauro Romano: In esclusiva in diretta a #Mattino5 parla l'amico dello sceicco Al Habtoor - mattino5 : Caso Mauro Romano: In esclusiva in diretta a #Mattino5 parla l'amico dello sceicco Al Habtoor - mattino5 : Dalla commozione per l'addio al Principe Filippo, al ritrovamento di un corpo nel fiume Po: potrebbe essere il Stef… -