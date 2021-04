Masha e Orso – Il giornalino ufficiale

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 19 aprile 2021) Sta per iniziare una festa speciale esono i protagonisti assoluti! In occasione del decimo anniversario dalla messa in onda del loro cartone animato in Italia, da giovedì 15 aprile sarà in edicola , il nuovo magazine mensile edito da Panini Magazines dedicato a una delle coppie più amate dai bambini di tutto il mondo: l’e la sua piccola amica. Ogni numero del magazine conterrà una storia autoconclusiva e avrà in allegato un giocounico pensato per stimolare l’immaginazione e il divertimento. Con la prima uscita ci sarà in regalo lo smartphone con selfie stick per giocare a scattare il selfie più bello. In ogni uscita di , la coppia di amici inviterà i piccoli lettori a cimentarsi con diverse attività per tutti i gusti: dal divertente sudoku caramelloso alle pagine da colorare, ai ...