Martina, dopo l'eliminazione arriva il post coi saluti (tranne uno) e qualche sassolino

Nella quinta puntata del serale di Amici 20 è stata eliminata Martina Miliddi, ballerina che faceva parte del team capitanato da Arisa-Cuccarini e che era entrata nella scuola di Canale 5 come danzatrice latino americano. Una eliminazione, quella avvenuta per volere dei tre giudici Il Principe Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash Firodispino, che è stata accolta con molti consensi sui Social. Già durante il daytime pomeridiano Martina era stata bersaglio di molte critiche, sia dalle due coach Veronica Peparini e Alessandra Celentano che dai telespettatori e il popolo del web. dopo che Rosa è uscita di scena dal serale di Amici, tra la gioia degli appassionati del programma, la stessa cosa è accaduta a lei che, probabilmente, verrà ricordata più per il tira e molla avuto con Aka7Even e per il flirt che gli è stato attribuito ...

