Marte, Ingenuity la prima foto dello storico decollo del mini elicottero: diretta live Nasa (Di lunedì 19 aprile 2021) Ingenuity ce l'ha fatta: è decollato e ha volato su Marte per pochi secondi come fece il trabiccolo di legno e tela dei fratelli Wright nel 1903. è finalmente apparso sul... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 19 aprile 2021)ce l'ha fatta: è decollato e ha volato super pochi secondi come fece il trabiccolo di legno e tela dei fratelli Wright nel 1903. è finalmente apparso sul...

Advertising

andreabettini : Conto alla rovescia su Marte: alle 9.30 italiane il minielicottero #Ingenuity tenterà di spiccare il volo per la pr… - andreabettini : Tutto pronto su Marte: #Ingenuity fra poche ore proverà a spiccare il volo per la prima volta - AstroStorico : L'ombra di #Ingenuity in volo su #Marte! Il #MarsHelicopter è atterrato sano e salvo, eseguendo un perfetto primo… - Sandro_Lideo : RT @Focus_it: #Ingenuity ha effettuato il primo volo su Marte, ed è atterrato sano e salvo! - sulsitodisimone : RT @MeteoWeb_eu: #Marte, #MarsHelicopter decolla ed entra nella storia: successo per il primo volo del drone-elicottero #Ingenuity - https:… -