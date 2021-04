Mario Biondi risponde alle critiche: "Vi è chiaro adesso?" (Di lunedì 19 aprile 2021) Mario Biondi ha replicato via social ai numerosi insulti ricevuti per aver proposto di boicottare le radio che trasmettono musica straniera. Mario Biondi, la replica dopo le critiche: “Boicottate le radio che trasmettono musica straniera” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 19 aprile 2021)ha replicato via social ai numerosi insulti ricevuti per aver proposto di boicottare le radio che trasmettono musica straniera., la replica dopo le: “Boicottate le radio che trasmettono musica straniera” su Notizie.it.

Advertising

stanzaselvaggia : Mario Biondi nuova bandiera del sovranismo, lui che non ha mai cantato una canzone in italiano in vita sua, manco s… - fabiocaninoreal : Scusate così per sapere...ma Mario Biondi, quello che vorrebbe boicottare le radio italiane che non trasmettono ab… - ilmarziano1 : Secondo me, Mario Biondi dovrebbe abbassare i toni. - Cristina6013 : @MadameA02 La musica in Italia è in crisi, ve ne siete accorti? Sostenere la musica italiana vuol dire sostenere la… - Glusi7 : RT @stanzaselvaggia: Mario Biondi nuova bandiera del sovranismo, lui che non ha mai cantato una canzone in italiano in vita sua, manco sott… -