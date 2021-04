Mario Biondi: “Boicottate radio con musica straniera”. Insulti sui social (Di lunedì 19 aprile 2021) “Volete fare i rivoluzionari? Volete fare qualcosa per la musica italiana? Boicottate tutte le radio che programmano musica straniera. Fatelo per una settimana, se non bastasse per due, ma siate coerenti e vedremo insieme se essere uniti per la musica può servire. Coraggio!”. Questo invito (accompagnato dagli hashtag #musicaitaliana e #sosteniamolanostramusica), rivolto domenica da Mario Biondi sui social a tutti i suoi follower, ha scatenato sul cantante e musicista siciliano una tempesta di critiche e di Insulti sui social. In molti hanno ironizzato sul fatto che la maggior parte delle canzoni incise e interpretate da Biondi sia in lingua inglese. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021) “Volete fare i rivoluzionari? Volete fare qualcosa per laitaliana?tutte leche programmano. Fatelo per una settimana, se non bastasse per due, ma siate coerenti e vedremo insieme se essere uniti per lapuò servire. Coraggio!”. Questo invito (accompagnato dagli hashtag #italiana e #sosteniamolanostra), rivolto domenica dasuia tutti i suoi follower, ha scatenato sul cantante e musicista siciliano una tempesta di critiche e disui. In molti hanno ironizzato sul fatto che la maggior parte delle canzoni incise e interpretate dasia in lingua inglese. ...

stanzaselvaggia : Mario Biondi nuova bandiera del sovranismo, lui che non ha mai cantato una canzone in italiano in vita sua, manco s… - fabiocaninoreal : Scusate così per sapere...ma Mario Biondi, quello che vorrebbe boicottare le radio italiane che non trasmettono ab… - Giugy_88 : RT @justcallme_sug: Mario Biondi vuole boicottare le radio perché non trasmettono abbastanza musica italiana. Mario Biondi, che ha fatto un… - erika_b89 : @justcallme_sug Sono il 118esimo like al tuo tweet.. il 118 che chiamerei per Mario Biondi ?? - saryxs87 : Del post di Mario Biondi vi state attaccando al dito, come al solito, per non vedere la luna. Il senso di quello… -