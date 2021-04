Maria Sharapova, l’ex grande tennista russa vincitrice di tutti i tornei del Grande Slam (Di lunedì 19 aprile 2021) Maria Sharapova ha dato l’addio al tennis il 26 febbraio 2020. L’atleta russa ha vinto gli Open di Australia, Usa, il Roland Garros e Wimbledon. Ha dato l’addio poche settimane fa. Maria Sharapova ha appeso la racchetta al chiodo lo scorso 26 febbraio. Oggi compie 34 anni. Con la racchetta da tennis fin da piccola Maria Sharapova è nata in Siberia il 19 aprile 1987. Inizia a giocare a tennis a appena quattro anni. Poi, a soli otto anni vola negli Stati Uniti d’America per imparare a giocare presso l’Accademia di Nick Bollettieri. Il successo a Wimbledon Nel 2004, a soli 17 anni, vince a Wimbledon, sconfiggendo Serena Williams in due set. Da lì a breve la russa diventa la numero uno della classifica WTA. ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 aprile 2021)ha dato l’addio al tennis il 26 febbraio 2020. L’atletaha vinto gli Open di Australia, Usa, il Roland Garros e Wimbledon. Ha dato l’addio poche settimane fa.ha appeso la racchetta al chiodo lo scorso 26 febbraio. Oggi compie 34 anni. Con la racchetta da tennis fin da piccolaè nata in Siberia il 19 aprile 1987. Inizia a giocare a tennis a appena quattro anni. Poi, a soli otto anni vola negli Stati Uniti d’America per imparare a giocare presso l’Accademia di Nick Bollettieri. Il successo a Wimbledon Nel 2004, a soli 17 anni, vince a Wimbledon, sconfiggendo Serena Williams in due set. Da lì a breve ladiventa la numero uno della classifica WTA. ...

Advertising

BRIVIDO8 : Magari chiamiamo anche Maria Sharapova ed altre campionesse. TUTTO ESAURITO! - bjvirgin7 : RT @shadow57831: Michelle Marsh vs Maria Sharapova #michellemarsh #mariasharapova - shadow57831 : Michelle Marsh vs Maria Sharapova #michellemarsh #mariasharapova - lilakaraka : @WinterEnderEye WHSJDJD? IT’S ACTUALLY MARIA SHARAPOVA? -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Sharapova "Finché puoi mostrare il tuo corpo approfittane, perché dopo non potrai più farlo" Tennis e moda Non si tratta certo della prima tennista ad essersi sempre improvvisata nel mondo della moda - ricordiamo tra tutte la ex numero 1 al mondo Maria Sharapova - : La moda sempre stata la ...

Arruabarrena e Párrizas avanzano a Bogotà, Bolsova eliminata Uno dei suoi più grandi successi è raggiungere la finale del Roland Garros nel 2012, dove è stata sconfitta nel match decisivo da Maria Sharapova (3 - 6, 2 - 6). In un'altra delle partite del giorno, ...

Maria Sharapova e lo spirito di gravità - Sportmediaset Sport Mediaset Maria Sharapova e lo spirito di gravità Posizione frontale, gambe leggermente divaricate, piedi affondati nel manto erboso dell’Olimpo del tennis. Maria si dilunga nel suo classico rituale al servizio. Ripensa a quante volte ha fatto quel g ...

Viktoria Azarenka si ritira da Stoccarda per ricevere il vaccino La tennista bielorussa non sarà al via del Porsche Tennis Grand Prix per ricevere la prima dose del vaccino anti Covid-19.

Tennis e moda Non si tratta certo della prima tennista ad essersi sempre improvvisata nel mondo della moda - ricordiamo tra tutte la ex numero 1 al mondo- : La moda sempre stata la ...Uno dei suoi più grandi successi è raggiungere la finale del Roland Garros nel 2012, dove è stata sconfitta nel match decisivo da(3 - 6, 2 - 6). In un'altra delle partite del giorno, ...Posizione frontale, gambe leggermente divaricate, piedi affondati nel manto erboso dell’Olimpo del tennis. Maria si dilunga nel suo classico rituale al servizio. Ripensa a quante volte ha fatto quel g ...La tennista bielorussa non sarà al via del Porsche Tennis Grand Prix per ricevere la prima dose del vaccino anti Covid-19.