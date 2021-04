Maria Elena Boschi: "Beppe Grillo usa il suo potere mediatico per assolvere il figlio" (Di lunedì 19 aprile 2021) “Il video di Beppe Grillo è scandaloso. Caro Beppe Grillo, ti devi semplicemente vergognare”. La capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi critica senza mezze parole il video in cui il garante del Movimento 5 stelle dice che il figlio non è uno stupratore. “Non sta a me dire se ha torto o ha ragione: per quello ci sono i magistrati. Ma che lui utilizzi il suo potere politico e mediatico per assolvere il figlio è vergognoso”, dice Boschi. E aggiunge: “Le sue parole sono piene di maschilismo. Quando dice che la ragazza ci ha messo otto giorni a denunciare fa un torto a tutte le donne vittime di violenza e forse non sa il dolore che passa attraverso quelle donne, che ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 aprile 2021) “Il video diè scandaloso. Caro, ti devi semplicemente vergognare”. La capogruppo di Italia Viva,critica senza mezze parole il video in cui il garante del Movimento 5 stelle dice che ilnon è uno stupratore. “Non sta a me dire se ha torto o ha ragione: per quello ci sono i magistrati. Ma che lui utilizzi il suopolitico eperilè vergognoso”, dice. E aggiunge: “Le sue parole sono piene di maschilismo. Quando dice che la ragazza ci ha messo otto giorni a denunciare fa un torto a tutte le donne vittime di violenza e forse non sa il dolore che passa attraverso quelle donne, che ...

