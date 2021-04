Marco Alverà, l'uomo che ha guidato Snam verso la mobilità spinta da biometano e idrogeno (Di lunedì 19 aprile 2021) 'Ha guidato l'evoluzione di Snam come leader della transizione energetica e proiettato lo sviluppo del biometano e dell'idrogeno a beneficio della mobilità sostenibile, condizione essenziale per ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di lunedì 19 aprile 2021) 'Hal'evoluzione dicome leader della transizione energetica e proiettato lo sviluppo dele dell'a beneficio dellasostenibile, condizione essenziale per ...

Advertising

frasisam : RT @Radio1Rai: ??#Radio1Podcast Nell'episodio21 di #CodiceBeta l'intervista a Marco Alverà @malvera1, amministratore delegato di Snam: 'Entr… - frasisam : RT @barbaracarfagna: È laureato in filosofia il manager della transizione. “L’ #idrogeno come la scommessa di Pascal”. AD di Snam, Marco Al… - lulopdotcom : #automotive #corporate #events #forumautomotive #forumautomotive Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam, è “… - trasportareoggi : Snam, Marco Alverà è il “Personaggio dell’anno 2021 per #FORUMAutoMotive” - LucaTalotta : RT @FORUMAutoMotive: Il Personaggio dell'anno 2021 di #FORUMAutoMotive è Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam. Il 21 aprile, alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Alverà Marco Alverà, l'uomo che ha guidato Snam verso la mobilità spinta da biometano e idrogeno È questa è la motivazione che ha spinto i responsabili di #FORUMAutoMotive" ad assegnare a Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, il riconoscimento di è "Personaggio dell'anno 2021 assegnato ...

Dagli AD delle grandi imprese una bussola per ripartire Ora si punta a trasformare la scuola superando le disuguaglianze Su questo e sulla lotta alle disuguaglianze nel campo Stem si baserà il prossimo semestre di presidenza in carico a Marco Alverà, Ceo ...

Snam, Marco Alverà è il “Personaggio dell'anno 2021 per #FORUMAutoMotive” Trasportale È questa è la motivazione che ha spinto i responsabili di #FORUMAutoMotive" ad assegnare a, amministratore delegato di Snam, il riconoscimento di è "Personaggio dell'anno 2021 assegnato ...Ora si punta a trasformare la scuola superando le disuguaglianze Su questo e sulla lotta alle disuguaglianze nel campo Stem si baserà il prossimo semestre di presidenza in carico a, Ceo ...