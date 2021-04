Marche, il successo di Acquaroli: «Siamo la prima regione ad aver vaccinato tutti gli over 80» (Di lunedì 19 aprile 2021) A sei mesi dall’insediamento di Francesco Acquaroli alla guida della regione Marche, il governatore di Fratelli d’Italia fa un bilancio della sua amministrazione. E, con legittimo, orgoglio a Sky Tg24 elenca i risultati ottenuti, a cominciare dalla campagna vaccinale. Acquaroli alla guida delle Marche da 6 mesi “Sono stati sei mesi molto impegnativi dedicati in gran parte al contrasto alla pandemia – ha detto Acquaroli a Roberto Inciocchi – a cercare di mettere in campo tutte quelle misure che hanno consentito una gestione di una fase molto difficile dal potenziamento delle USCA. Al potenziamento del tracciamento, alla riorganizzazione di una strategia appunto lo screening di massa, le misure di mitigazione, le ordinanze, cioè tutta una serie di iniziative, di azioni ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 aprile 2021) A sei mesi dall’insediamento di Francescoalla guida della, il gnatore di Fratelli d’Italia fa un bilancio della sua amministrazione. E, con legittimo, orgoglio a Sky Tg24 elenca i risultati ottenuti, a cominciare dalla campagna vaccinale.alla guida delleda 6 mesi “Sono stati sei mesi molto impegnativi dedicati in gran parte al contrasto alla pandemia – ha dettoa Roberto Inciocchi – a cercare di mettere in campo tutte quelle misure che hanno consentito una gestione di una fase molto difficile dal potenziamento delle USCA. Al potenziamento del tracciamento, alla riorganizzazione di una strategia appunto lo screening di massa, le misure di mitigazione, le ordinanze, cioè tutta una serie di iniziative, di azioni ...

Advertising

gianny0162 : RT @SecolodItalia1: Marche, il successo di Acquaroli: «Siamo la prima regione ad aver vaccinato tutti gli over 80» - SecolodItalia1 : Marche, il successo di Acquaroli: «Siamo la prima regione ad aver vaccinato tutti gli over 80»… - bikenewsPhoto : Gran Premio dell’Industria: a Civitanova Marche secondo successo stagionale per Davide Persico #bikenews… - regioneFVGit : RT @ARPAFVG: Concluso con successo il seminario di @ArpaMarche su #pollini e #climateofchange. Ha partecipato anche #ARPAFVG con una sintes… - ARPAFVG : Concluso con successo il seminario di @ArpaMarche su #pollini e #climateofchange. Ha partecipato anche #ARPAFVG con… -

Ultime Notizie dalla rete : Marche successo Il 20 Aprile riprende "Equilibrio e movimento per la salute" GROTTAMMARE " Visto il successo di partecipanti delle precedenti edizioni, che si sono svolte nel 2019 e nel 2020, ... dall'Unione Sportiva Acli Marche con la collaborazione di Qualis Lab " ...

Scacchi on line: un successo di partecipanti da tutta Italia ACLI MARCHE COOP ALLEANZA 3.0 PER SCACCHI". Grazie alla serie tv "La regina degli scacchi" e grazie al proliferare di corsi on line (visto il molto tempo a disposizione causa i vari lockdown e zone "...

Marche, il successo di Acquaroli: «Siamo la prima regione ad aver vaccinato tutti gli over... Secolo d'Italia Covid 19: 277 i nuovi positivi nelle Marche, 31 in provincia di Ascoli Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3491 tamponi: 1777 nel percorso nuove diagnosi (di cui 416 nello screening con percorso Antigenico) e 1 ...

La Cucine Lube si ferma, la Megabox riparte. MedStore ai quarti Il weekend di serie A per le formazioni marchigiane è tra luci e ombre. Bene le ragazze della A2. In A3 la Vigilar Fano sotto 0-2 vince e si guadagna la bella. Bene la Videx ...

GROTTAMMARE " Visto ildi partecipanti delle precedenti edizioni, che si sono svolte nel 2019 e nel 2020, ... dall'Unione Sportiva Aclicon la collaborazione di Qualis Lab " ...ACLICOOP ALLEANZA 3.0 PER SCACCHI". Grazie alla serie tv "La regina degli scacchi" e grazie al proliferare di corsi on line (visto il molto tempo a disposizione causa i vari lockdown e zone "...Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3491 tamponi: 1777 nel percorso nuove diagnosi (di cui 416 nello screening con percorso Antigenico) e 1 ...Il weekend di serie A per le formazioni marchigiane è tra luci e ombre. Bene le ragazze della A2. In A3 la Vigilar Fano sotto 0-2 vince e si guadagna la bella. Bene la Videx ...