Mara Venier | lutto a Domenica In Ecco cosa è successo

Durante la puntata di ieri di Domenica In, Mara è scoppiata in lacrime. Un grave lutto ha purtroppo colpito la trasmissione. Una collaboratrice del programma è purtroppo morta a causa del Covid, aveva solo 52 anni. Non riesce a trattenere le lacrime, Mara, che era tanto affezionata alla donna. "La nostra Carmela è venuta a mancare. Carmela non era solo 'la gobbista di Mara Venier', come si è detto in questi giorni. Era molto di più, era il mio punto di riferimento. Capiva al volo cosa mi servisse. Carmela era la più brava, una persona meravigliosa. L'ho avuta con me per 30 anni, l'ho avuta davanti a me per 30 anni. I suoi occhi saranno sempre davanti a me" ha detto tra le lacrime Mara Venier, che ha voluto dedicare un pensiero ...

