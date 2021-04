Maltempo: Calabria,in Sila è tornata la neve,pioggia altrove (Di lunedì 19 aprile 2021) Torna a nevicare in Sila, nonostante la primavera inoltrata. Scenario un po' inconsueto, ma non troppo, per le principali località turistiche della montagna calabrese dove le temperature sono al di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) Torna a nevicare in, nonostante la primavera inoltrata. Scenario un po' inconsueto, ma non troppo, per le principali località turistiche della montagna calabrese dove le temperature sono al di ...

Advertising

lametino : Maltempo in Calabria: neve in Sila e temperature invernali anche nel lametino - - AnsaCalabria : Maltempo: Calabria,in Sila è tornata la neve,pioggia altrove. Precipitazioni e temperature basse in quasi tutta la… - CDNewsCalabria : Maltempo, allerta meteo in tutta la Calabria: temporali e mareggiate - PerugiaViVa : RT @LuceverdeRadio: ??#Maltempo ?? lunedì #19aprile ?? Allerta Gialla per criticità Idrogeologica #Abruzzo #Lazio #Basilicata #Molise #P… - LuceverdeRadio : ??#Maltempo ?? lunedì #19aprile ?? Allerta Gialla per criticità Idrogeologica #Abruzzo #Lazio #Basilicata… -