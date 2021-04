Malore improvviso | addio a Monica Bandini | era stata campionessa del mondo nel 1988

Advertising

La Nuova Venezia

Il ciclismo è in lutto. L'ex campionessa del mondo Monica Bandini è morta oggi in seguito a un malore improvviso mentre lavorava nel terreno di famiglia di Villagrappa di Forlì. Aveva 56 anni. Era nata a Faenza il 16 novembre del 1964 ed era stata una delle protagoniste di un movimento che in ...