(Di lunedì 19 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) –annuncia “”, il suoin uscita l'11 giugno, da oggi disponibile in preorder nei formati CD autografato e vinile autografato.Anticipato a febbraio dal singolo “Inuyasha” (disco d'oro), “” rappresenta unimmaginario per l'artista che in breve tempo si è conquistato un posto fra i più importanti esponenti del cantautorato urban pop, con un tratto unico che lo distingue nel panorama contemporaneo. Mercoledì 21 aprile uscirà su tutte le piattaforme digitali “Zero”, scritto da, D. Petrella, D. Faini e prodotto da Dardust, il brano che fa parte della colonna sonora e porta il nome della nuova serie originale disponibile su Netflix dal 21.4, nata da un'idea di Antonio Dikele Distefano, dove ...

Advertising

CorriereCitta : Mahmood torna con il nuovo album “Ghettolimpo” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Mahmood torna con il nuovo album “Ghettolimpo” - - MahmoodStories : RT @EndCent: #MAHMOOD torna l'11 giugno con il nuovo disco #ghettolimpo - MahmoodItalia : RT @EndCent: #MAHMOOD torna l'11 giugno con il nuovo disco #ghettolimpo - massyscalinci : RT @EndCent: #MAHMOOD torna l'11 giugno con il nuovo disco #ghettolimpo -

Ultime Notizie dalla rete : Mahmood torna

Nuovo Sud

Nel 2020a imporsi all'attenzione di pubblico e critica con il nuovo singolo Rapide (certificato doppio platino), una ballad molto lontana dai ritmi e dalle atmosfere a cui ci aveva ...È un concetto chespesso in molti pezzi rap, il genere musicale principe delle periferie e che, non a caso, nella serie è ampiamente rappresentato con brani di Marracash,e altri ...Mahmood annuncia “Ghettolimpo”, il suo nuovo album in uscita l’11 giugno 2021. Anticipato a febbraio dal singolo “Inuyasha”, “Ghettolimpo” rappresenta un nuovo immaginario per l’artista che in breve t ...Zero recensione nuova serie tv italiana originale streaming Netflix data uscita esce 21 aprile anticipazioni trama cast colonna sonora Antonio Dikele Distefano ...