Mahmood | il nuovo attesissimo album “Ghettolimpo” in uscita l’11 giugno

(Di lunedì 19 aprile 2021)annuncia “”, il suoin2021, da oggi disponibile in preorder nei formati CD autografato e vinile autografato. Anticipato a febbraio dal singolo “Inuyasha” (disco d’oro), “” rappresenta unimmaginario per l’artista che in breve tempo si è conquistato un posto fra i più importanti esponenti del cantautorato urban pop, con un tratto unico che lo distingue nel panorama contemporaneo. L’apre a un mondo dalle molteplici sfaccettature, dove ogni traccia rimanda a una sua simbologia e alla storia di un personaggio che, come nei vari livelli di un videogioco, si rivela all’ascoltatore brano dopo brano. Un universo con molti rimandi, popolato da dèi ...

IlContiAndrea : #Ghettolimpo è il titolo del nuovo album di #Mahmood in uscita l’11 giugno - _LuciaRomaniell : RT @ZON_Tweet: Dopo aver sfornato una hit dopo l’altra #Mahmood è pronto a tornare con un nuovo album dal titolo #ghettolimpo https://t.… - REGALVMOR : A GIUGNO ESCE IL NUOVO ALBUM DI MAHMOOD VOGLIO URLAREEEEEEEEEEEEEE - Ary1797 : RT @OptiMagazine: #Ghettolimpo è il nuovo album di #Mahmood - Annunciata la data di uscita, e l'anticipazione con il singolo 'Zero', brano… - ZON_Tweet : Dopo aver sfornato una hit dopo l’altra #Mahmood è pronto a tornare con un nuovo album dal titolo #ghettolimpo -

[CS]annuncia Ghettolimpo , il suoalbum in uscita l' 11 giugno 2021 , disponibile in preorder nei formati CD autografato e vinile autografato. Anticipato a febbraio dal singolo Inuyasha ...annuncia "Ghettolimpo", il suoalbum in uscita l'11 giugno 2021. Anticipato a febbraio dal singolo "Inuyasha ", "Ghettolimpo" rappresenta unimmaginario per l'artista che in breve ...Il vincitore del Festival di Sanremo 2019 sforna un concept album che unisce i miti della Grecia agli eroi della quotidianità ...