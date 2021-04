Mahmood | ecco cosa c’è da sapere sul nuovo album “Ghettolimpo”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo aver sfornato una hit dopo l’altra,, è pronto a tornare con undal titolo “”.sappiamo Dopo aver vinto la 69esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Soldi“, certificato quadruplo disco di platino, e aver raggiunto risultati incredibili con l’“Gioventù Bruciata“,sta per tornare con undi inediti. L’artista, un pilastro nella scena italiana contemporanea, presenterà, l’11 giugno 2021, “” illavoro discografico da oggi in preorder (clicca qui). A febbraio è uscito il primo singolo che anticipa il progetto “”: “Inuyasha“, la ballad ispirata ad un manga ...

Ultime Notizie dalla rete : Mahmood ecco

Il nuovo album di, con canzoni come 'Inuyasha' e 'Zero', è pronto : il video trailer che lo annuncia, dopo le session con Dardust, è già un film. È la settimana clou:cosa sappiamo, a partire dal titolo ...Un barrio come quello cantato da, i cui abitanti restano invisibili fino a quando gli ..., spero che Zero aiuti la gente a capire". L intervista di Ilaria Ravarino a Giuseppe Dave Seke ...Mahmood, Ghettolimpo: la data di uscita e tutti i dettagli sul nuovo album del cantautore che ha vinto Sanremo nel 2021.Il nuovo album di Mahmood ha un nome e una data d'uscita. Dopo Inuyasha Alessandro Mahmoud aveva distribuito indizi su ...