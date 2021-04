Magnesi-Bulana | Mondiale IBO superpiuma | programma | orario | tv | streaming

(Di lunedì 19 aprile 2021) Michael “Lone Wolf”sfiderà il sudafricano Khanyle “Man Dee”questo venerdì per il titoloIBO dei pesi, già detenuto dall’italiano dopo il successo su Patrick Kinigamazi nella giornata del 27 novembre scorso. Entrambi i pugili entrano nel combattimento da imbattuti:vanta 18 vittorie fino ad oggi,ne ha raccolte invece 12. Si torna nel luogo dovesi è laureato campione pochi mesi fa, e cioè Zagarolo. Nel sottoclou, come riportato dal comunicato che cita il ritorno della boxe su Rai2, ci saranno diverse sfide interessanti, tra cui quelle del welter Pietro Rossetti con l’ungherese Oskar Fiko e un valido confronto del già Campione d’Italia supergallo Alessio Lorusso con l’ungherese Zsolt Sarkozi. Il combattimento ...

NoiTv : Marvin Demollari combatte nel sottoclou del mondiale Magnesi-Bulana -

Tuttosport

L'occasione speciale è data dall'attesa sfida per il titolo mondiale IBO dei pesi superpiuma tra il campione in carica Michael 'LoneWolf' ed il sudafricano Khanyile, in programma il 23 ...Michael "Lone Wolf" Magnesi sfiderà il sudafricano Khanyle "Man Dee" Bulana questo venerdì per il titolo mondiale IBO dei pesi superpiuma, già detenuto dall'italiano dopo il successo su Patrick Kiniga ...L'incontro, che vedrà sul ring il campione di Cave, si disputerà all'interno Palazzetto dello Sport di Valle Martella a Zagarolo ...