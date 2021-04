Mafia | processo trattativa | il 3 maggio deporrà pm Teresa Principato

(Di lunedì 19 aprile 2021) Palermo, 19 pr. (Adnkronos) – L’ex procuratore aggiunto di Palermo, oggi sostituto alla Dna,il prossimo 3come teste ald’appello sullatra Stato e. Lo ha deciso il presidente della Corte di assise di appello di Palermo, Angelo Pellino , a latere Vittorio Anania nell’udienza di oggi, accogliendo la richiesta della difesa del generale Mario Mori. Sarà ascoltato anche il colonnello Michele Sini, che da comandante del Ros arrestò nel novembre 1998 Giovanni Napoli. Una indagine coordinata proprio dall’ex aggiunto. Napoli è un veterinario, arrestato per essere stato un referente mafioso di Mezzojuso e soprattutto per aver dato sostegno logistico a Bernardo Provenzano. Una vicenda che si ...

Il Tempo

Teresa Principato, ex procuratore aggiunto a Palermo, ora alla Dna, verrà sentita alsulla cosiddetta trattativa Stato -, in corso davanti alla corte d'assise d'appello di Palermo. Lo hanno deciso i giudici, accogliendo la richiesta dell'avvocato Basilio Milio, legale ...Leggi notizie correlate ?trattativa Stato -- Prescritta l'accusa per Ciancimino ? Mannino e la Trattativa Stato -- Ricorso contro l'assoluzione ? Bagarella morde un agente - ...L'ex procuratore aggiunto della Dda di Palermo Teresa Principato è stata chiamata a deporre nel processo d'Appello sulla presunta trattativa Stato-mafia, alle ...Teresa Principato, ex procuratore aggiunto a Palermo, ora alla Dna, verrà sentita al processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, in corso davanti alla corte d’assise d’appello di Palermo. Lo han ...