Lutto per Mara Venier, le lacrime all’improvviso: “Con me tanti anni, per me era molto” (Di lunedì 19 aprile 2021) Sebbene il pubblico di affezionati sia molto abituato alle fuoriuscite emozionali di Zia Mara Venier, l’apertura della scorsa puntata di Domenica In ha davvero lasciato spiazzati i telespettatori. Al termine del jingle iniziale la biondissima conduttrice della domenica è apparsa in lacrime, sconvolta per la dipartita di una cara amica. Non era soltanto l’amicizia che legava Mara a Carmela, ma un longevo e rispettato rapporto professionale. La signora in questione era infatti da lungo tempo il punto di riferimento di Mara Vienier. Carmela era una delle collaboratrici storiche del programma, e gobbista della conduttrice. Mara Venier, le lacrime in diretta a Domenica In Dopo una lunga lotta contro il male più temuto di ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 19 aprile 2021) Sebbene il pubblico di affezionati siaabituato alle fuoriuscite emozionali di Zia, l’apertura della scorsa puntata di Domenica In ha davvero lasciato spiazzati i telespettatori. Al termine del jingle iniziale la biondissima conduttrice della domenica è apparsa in, sconvolta per la dipartita di una cara amica. Non era soltanto l’amicizia che legavaa Carmela, ma un longevo e rispettato rapporto professionale. La signora in questione era infatti da lungo tempo il punto di riferimento diVienier. Carmela era una delle collaboratrici storiche del programma, e gobbista della conduttrice., lein diretta a Domenica In Dopo una lunga lotta contro il male più temuto di ...

