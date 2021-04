L'Uefa usa il pugno duro: i club dissidenti fuori da Champions ed Europa League? (Di lunedì 19 aprile 2021) Venerdì il comitato esecutivo dell'Uefa deciderà se usare le maniere forti con i 12 club fondatori della Super League. Inter, Milan e Juventus tremano ma si fanno sentire: "Vogliamo continuare a giocare in Serie A" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 aprile 2021) Venerdì il comitato esecutivo dell'deciderà se usare le maniere forti con i 12fondatori della Super. Inter, Milan e Juventus tremano ma si fanno sentire: "Vogliamo continuare a giocare in Serie A"

bergomifabio : SUPERLEGA: GLI USA DETRO A TUTTO? CEREFIN UN BABBO. UN CALCIO DI ZANZA M... - GiacomoPetrell4 : @muntzer_thomas Quindi tu vorresti una Champions senza cappello UEFA. Ok va bene, ma a me pare che Agnelli e Floren… - Moreno_CHBE : @Palazzo_Chigi Prendiamo l’esempio negli USA! NFL, MLB, NBA e MLS dei Franchise che si gestiscono in autonomia senz… - nturri1306 : @juventusfc questo è il futuro del calcio in Usa lo fanno già da anni nella NBA, senza questa mossa e aspettando la… - fedezmyall : RT @_grazy87: La UEFA che ora usa il pugno duro contro chi ha formato la Super League, quando non ha escluso il Manchester City la scorsa C… -