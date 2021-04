Lotta, Europei 2021: Givi Davidovi ai ripescaggi, eliminati Talamo, Diana e Conyedo (Di lunedì 19 aprile 2021) Poca gloria per l’Italia nella prima giornata degli Europei senior di Lotta, scattati oggi, lunedì 19 aprile a Varsavia, in Polonia: i quattro azzurri dello stile libero saliti sulle materassine sono stati tutti battuti nel match d’esordio. Domani si assegneranno le medaglie in cinque categorie di peso e ci saranno le eliminatorie delle altre cinque dello stile libero. Va ai ripescaggi per il bronzo Givi Davidovi, nella categoria di peso olimpica dei -57 kg, mentre sono definitivamente eliminati, nella categoria di peso olimpica dei -97 kg, Abraham Conyedo e, per quanto concerne le categorie di peso non olimpiche, Gianluca Talamo nei -70 kg e Salvatore Diana nei -79 kg. Non vi erano azzurri nei -65 kg (categoria olimpica). CATEGORIE DI ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) Poca gloria per l’Italia nella prima giornata deglisenior di, scattati oggi, lunedì 19 aprile a Varsavia, in Polonia: i quattro azzurri dello stile libero saliti sulle materassine sono stati tutti battuti nel match d’esordio. Domani si assegneranno le medaglie in cinque categorie di peso e ci saranno le eliminatorie delle altre cinque dello stile libero. Va aiper il bronzo, nella categoria di peso olimpica dei -57 kg, mentre sono definitivamente, nella categoria di peso olimpica dei -97 kg, Abrahame, per quanto concerne le categorie di peso non olimpiche, Gianlucanei -70 kg e Salvatorenei -79 kg. Non vi erano azzurri nei -65 kg (categoria olimpica). CATEGORIE DI ...

