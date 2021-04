Loredana Bertè il gesto choc durante il serale ad Amici (Di lunedì 19 aprile 2021) Loredana Bertè e il gesto choc durante il serale di Amici 20: «Io non prendo in giro il mio pubblico». La cantante dalla chioma turchina, ha presentato sul palco, nella puntata di sabato 17 aprile, il suo ultimo grande successo “Figlia di…”, singolo uscito il 3 marzo e che su Spotify conta più di un Leggi su people24.myblog (Di lunedì 19 aprile 2021)e ilildi20: «Io non prendo in giro il mio pubblico». La cantante dalla chioma turchina, ha presentato sul palco, nella puntata di sabato 17 aprile, il suo ultimo grande successo “Figlia di…”, singolo uscito il 3 marzo e che su Spotify conta più di un

Advertising

AmiciUfficiale : Loredana Bertè ospite speciale della quinta puntata del Serale di #Amici20! Non vediamo l'ora di sentirla cantare '… - peppe_zk : prof : quale altro poeta porta in auge la luna ? Io : posso dire Loredana Bertè ? - frolIino : quando loredana bertè said chi mi odia mi ama I felt it è il mood con cui voglio vivere la mia vita - zirkuspony : loredana bertè und piangere - periodicodaily : Playback: Loredana Bertè fa promozione così #PlayBack #LoredanaBertè @CMadapple -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Bertè Anna, la serie tv di Niccolò Ammaniti: la nostra intervista alla protagonista Giulia Dragotto e a Elena Lietti Accompagnata da una splendida colonna sonora, in cui troviamo Il synth - pop degli Alphaville , il rock psichedelico dei Mercury Rev , e anche canzoni di Loredana Bertè , Mia Martini e Ornella Vanoni ...

Omotransfobia: vip, mondo social e infermieri a sostegno del Ddl Zan Tra gli ultimi nomi ci sono quelli di Loredana Bertè, Alessandra Amoroso e i Tiromancino, preceduto da Ermal Meta. Sui social rimbalza l' hashtag #diamociunamano per chiedere che il disegno di legge ...

Loredana Bertè ieri e oggi: la carriera della cantante di "Figlia di..." in 15 foto Sky Tg24 Accompagnata da una splendida colonna sonora, in cui troviamo Il synth - pop degli Alphaville , il rock psichedelico dei Mercury Rev , e anche canzoni di, Mia Martini e Ornella Vanoni ...Tra gli ultimi nomi ci sono quelli di, Alessandra Amoroso e i Tiromancino, preceduto da Ermal Meta. Sui social rimbalza l' hashtag #diamociunamano per chiedere che il disegno di legge ...