Lombardia, vaccino anche dai 65 anni: ecco come prenotarsi (Di lunedì 19 aprile 2021) Da oggi, lunedì 19 aprile, può prenotarsi per il vaccino anti-Covid anche chi ha dai 65 anni in su. L’ha annunciato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Moratti: “Dalla prossima settimana saliremo a 65-68mila vaccini al giorno per arrivare dalla settimana successiva fino a 100mila” vaccino dai 65 anni: come prenotarsi Nei mesi scorsi in Lombardia sono state riscontrate non poche complicazioni riguardo al sistema di prenotazione per i vaccini anti-Covid. Ma ora, secondo Letizia Moratti, “le prenotazioni sono molto più facili con il cambiamento della piattaforma informatica“. Ci si può prenotare tramite il portale delle Poste e/o alla pagina Internet apposita della Regione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Da oggi, lunedì 19 aprile, puòper ilanti-Covidchi ha dai 65in su. L’ha annunciato il presidente della RegioneAttilio Fontana. Moratti: “Dalla prossima settimana saliremo a 65-68mila vaccini al giorno per arrivare dalla settimana successiva fino a 100mila”dai 65Nei mesi scorsi insono state riscontrate non poche complicazioni riguardo al sistema di prenotazione per i vaccini anti-Covid. Ma ora, secondo Letizia Moratti, “le prenotazioni sono molto più facili con il cambiamento della piattaforma informatica“. Ci si può prenotare tramite il portale delle Poste e/o alla pagina Internet apposita della Regione ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccino, Salvini: “Lazio e Campania voglio farlo ai detenuti prima degli anziani. Roba da matti”. Pd: “Lombardia ha… - pfmajorino : Il consigliere regionale del #PD @PietroBussolati ricorda come in Lombardia manchino 130mila over 80 all'appello.… - infoitsalute : Regione Lombardia, aperta prenotazione per il vaccino agli over 65 - Activnews24 : #Vaccini, la Regione #Lombardia apre da oggi le prenotazioni per il #vaccino agli over 65. Lo annuncia il governato… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Regione Lombardia, aperta prenotazione per il vaccino agli over 65 -