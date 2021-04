Lombardia | Lazio e Veneto zona gialla con 8 regioni Puglia zona rossa | Campania in bilico

Advertising

repubblica : Vaccini, Salvini attacca Zingaretti: 'Nel Lazio prima ai carcerati? Roba da matti'. Il Garante dei detenuti: 'In Lo… - fattoquotidiano : Vaccino, Salvini: “Lazio e Campania voglio farlo ai detenuti prima degli anziani. Roba da matti”. Pd: “Lombardia ha… - FloMassardi : Lombardia: da brutto anatroccolo a cigno!!! ???? La tanto bistrattata Lombardia fa meglio del Lazio: soprasso tra dos… - occhio_notizie : #Frode e #truffa con i fondi #Covid: 21 arresti e 40 milioni di euro sequestrati nell’ambito dell’operazione… - giovcusumano : RT @Reale_Scenari: #20aprile Che Lombardia metta il turbo lo dice il Giornale. Resta giallo fasce età. Ci sono regioni (Lazio/Sicilia/Lomb… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Lazio

ilmessaggero.it

... 21.700; Calabria 9.644, 67.510; Campania 29.500, 206.500; Emilia - Romagna 22.000, 154.000; Friuli - Venezia Giulia 6.140, 42.981;30.000, 210.000; Liguria 7.815, 54.703;51.000, 357.... alla truffa ai danni di istituti di credito e truffa sui finanziamenti e contributi pubblici per il Covid, alla bancarotta fraudolenta e all'autoriciclaggio, tra, Emilia Romagna,, ...Riuscivano a trovare il modo per ottenere finanziamenti e contributi pubblici per il Covid. I militari del Comando Provinciale di Milano hanno scoperto un'associazione per ...Frode e truffa sui fondi pubblici Covid: arresti e sequestri anche nel Lazio. Frode e truffa sui fondi pubblici Covid. Questo il reato che nelle ultime ore ha portato in manette, ad opera della Guardi ...