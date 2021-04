Lombardia, al via da oggi il vaccino per gli over 65: come prenotarsi (Di lunedì 19 aprile 2021) Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana ha annunciato che da oggi, lunedì 19 aprile 2021, anche gli over 65 potranno ricevere il vaccino anti-Covid. La distribuzione dei vaccini in Lombardia sta accelerando. La vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti ha dichiarato che da questa settimana in Regione si faranno 65mila vaccini al giorno. come funziona la prenotazione vaccino Lombardia? Accelera la campagna vaccinale in Lombardia Attilio Fontana ha affermato lo scorso venerdì “Potrò mettermi in lista anch’io”. Parte quindi da oggi la possibilità di prenotare il vaccino per gli over 65. Un passo avanti che fa ben sperare nella riuscita ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Il gnatore della, Attilio Fontana ha annunciato che da, lunedì 19 aprile 2021, anche gli65 potranno ricevere ilanti-Covid. La distribuzione dei vaccini insta accelerando. La vicepresidente della, Letizia Moratti ha dichiarato che da questa settimana in Regione si faranno 65mila vaccini al giorno.funziona la prenotazione? Accelera la campagna vaccinale inAttilio Fontana ha affermato lo scorso venerdì “Potrò mettermi in lista anch’io”. Parte quindi dala possibilità di prenotare ilper gli65. Un passo avanti che fa ben sperare nella riuscita ...

