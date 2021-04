Lol 2, lo spoiler sul nuovo comico: ci sarà anche lui (Di lunedì 19 aprile 2021) Gli autori di Lol stanno pensando ad una seconda edizione dello show, sono trapelati già alcuni nomi di probabili concorrenti, ci sarà anche lui Dopo il successo ottenuto con Lol… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 19 aprile 2021) Gli autori di Lol stanno pensando ad una seconda edizione dello show, sono trapelati già alcuni nomi di probabili concorrenti, cilui Dopo il successo ottenuto con Lol… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

LADY0FTHUNDER : SPOILER COI ?? - - - - Solo per curiosità personale ma qualcuno ha visto sto rapporto parabatai tra Cordelia e Luc… - pallomsanatomy : non sono prorpio capace a leggere un libro / guardare una serie senza spoiler vado subito a cercare informazioni mi odio da sola lol - Estericky22 : RT @fx4rless: SPOILER LOL - - - - - - - - - - - - - io dopo la 4 puntata: posso far finta di star bene ma mi manchi... #lolchirideefuori ht… - sapphicdinaj : @najwasshades L’ultima era l’urlo* nella scena dell’auto in fiamme lol comunque non ci sono spoiler tranquilla - TMeravigliosi : Ho finalmente iniziato a vedere anch'io LOL, ma non l'ho ancora finito. Quindi adesso appena vedo l'ombra di uno sp… -