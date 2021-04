LOL 2 – chi ride è fuori, in arrivo la nuova stagione: anticipazioni (Di lunedì 19 aprile 2021) LOL – chi ride è fuori è lo show più visto di sempre su Amazon Prime Video Italia. Il format giapponese è sbarcato nel nostro Paese il 1° aprile 2021 e in meno di una settimana ha raggiunto numeri da record e le gag sono diventate dei veri e propri tormentoni. Condotto da Fedez e Mara Maionchi, LOL ha visto dieci comici famosi italiani esibirsi dentro una stanza, dove sono rimasti chiusi per sei ore. La sfida era quella di far ridere gli altri, senza mai lasciarsi sfuggire neanche una risata soffocata. Sono caduti uno dopo l’altro e alla fine c’è stato un unico vincitore. Non è ancora chiara la seconda edizione quando sarà fuori, ma è quasi sicuro che ci sarà, magari per il 2022: il successo paga e raddoppiarlo sarebbe ancor più soddisfacente. Tuttavia, i nomi che compaiono su Money.it, per un papabile cast sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) LOL – chiè lo show più visto di sempre su Amazon Prime Video Italia. Il format giapponese è sbarcato nel nostro Paese il 1° aprile 2021 e in meno di una settimana ha raggiunto numeri da record e le gag sono diventate dei veri e propri tormentoni. Condotto da Fedez e Mara Maionchi, LOL ha visto dieci comici famosi italiani esibirsi dentro una stanza, dove sono rimasti chiusi per sei ore. La sfida era quella di farre gli altri, senza mai lasciarsi sfuggire neanche una risata soffocata. Sono caduti uno dopo l’altro e alla fine c’è stato un unico vincitore. Non è ancora chiara la seconda edizione quando sarà, ma è quasi sicuro che ci sarà, magari per il 2022: il successo paga e raddoppiarlo sarebbe ancor più soddisfacente. Tuttavia, i nomi che compaiono su Money.it, per un papabile cast sono ...

Advertising

unabellezza : non so perché ma sento che shang chi sarà una brutta copia di doctor strange lol anche se è tutto un’altra cosa - Rowe_LoL : Domanda, so ed esclusivamente riferita a chi segue il calcio, con passione ma soprattutto con intelligenza calcisti… - giacomo1994_ : @8cycling @andagn Dovremo capire da chi si comprerà, di certo il mercato italiano finisce qui, perché ora per Locat… - BINSE0CHANG : voglia di studiare lmao dove quando come chi ?? ah si no niente boh lol - DigitalicMag : Perchè #lolchirideefuori ha riscosso così tanto successo. -