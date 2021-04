Lo Scaffale dei Libri la nostra rubrica settimanale: diamo i voti a Later di Stephen King, Quel che stavamo cercando di Alessandro Baricco, Binari di Monica Pezzella (Di lunedì 19 aprile 2021) Questo è almeno il ventesimo libro di Stephen King che leggo. Che noia, direte voi. Che brivido, dico io. Sì, perché nonostante la sterminata quantità di storie e volumi in attivo, il buon caro vecchio King non sbaglia un colpo e regala ancora una volta emozioni. Later, il titolo in questione, è infatti un mix esplosivo tra un bildungsroman e un thriller sull’innocenza rubata all’infanzia, con -ovviamente -una spruzzata di horror, perché – come sottolinea più volte lo stesso narratore- questa è prima di tutto “una storia dell’orrore”. Il protagonista è Jamie Conklin, voce narrante che monopolizza l’attenzione con il suo punto di vista, in un flusso di coscienza pensoso che fa continuamente la spola tra l’azione-reazione dell’adesso e la saggezza posticcia del famoso “senno di poi”, Quel “dopo” che è la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Questo è almeno il ventesimo libro diche leggo. Che noia, direte voi. Che brivido, dico io. Sì, perché nonostante la sterminata quantità di storie e volumi in attivo, il buon caro vecchionon sbaglia un colpo e regala ancora una volta emozioni., il titolo in questione, è infatti un mix esplosivo tra un bildungsroman e un thriller sull’innocenza rubata all’infanzia, con -ovviamente -una spruzzata di horror, perché – come sottolinea più volte lo stesso narratore- questa è prima di tutto “una storia dell’orrore”. Il protagonista è Jamie Conklin, voce narrante che monopolizza l’attenzione con il suo punto di vista, in un flusso di coscienza pensoso che fa continuamente la spola tra l’azione-reazione dell’adesso e la saggezza posticcia del famoso “senno di poi”,“dopo” che è la ...

