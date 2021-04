Liverpool | Jurgen Klopp critica la Superlega | “La Champions League è il mio obiettivo”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Nonostante ilsia tra i club fondatori dellanon cambia minimamente idea sul nuovo torneo europeo promosso da 12 società. Il tecnico dei Reds ha ribadito la sua opinione sul tema a pochi minuti dal match di Premierin casa del Leeds. “Non ho cambiato idea sulla– ha spiegatoalla BBC – Le persone non sono felici, io non sono coinvolto e ilè molto di più di qualche decisione. Laè da sempre il mio, mi piace molto l’idea che una squadra come per esempio il West Ham possa qualificarsi.” SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Superlega Le parole di #Klopp sulla nascita della #Superleague e sul ruolo del #Liverpool - gizzo97 : RT @calcioinglese: Jurgen Klopp: 'Il Liverpool Football Club è più grande di certe decisioni. La parte più importante del calcio sono i tif… - pluigimolinaro : Jurgen Klopp: 'pronto a dimettermi se il Liverpool aderirà alla SuperLega, il calcio è di tutti'. #uominiveri… - Edorsi53 : RT @calcioinglese: Jurgen Klopp: 'Il Liverpool Football Club è più grande di certe decisioni. La parte più importante del calcio sono i tif… - LeoWolf1992 : RT @calcioinglese: Jurgen Klopp: 'Il Liverpool Football Club è più grande di certe decisioni. La parte più importante del calcio sono i tif… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Jurgen

Commenta per primo La Premier League scende in campo, con il Leeds di Bielsa che attende ildiKlopp . Ma a tenere banco è ancora l'annuncio della creazione di Superlega , con 12 squadre fondatrici già annunciate, tra le quali proprio il. E i tifosi, continuando ...Klopp commenta la volontà di lasciare ilqualora si realizzasse il progetto della Super League: le sue paroleKlopp si esprime in maniera decisa in merito alla Super League: le ...Poco prima di Leeds-Liverpool, Klopp ha parlato della Super League e ha confermato il suo pensiero espresso due anni ...Jurgen Klopp commenta la volontà di lasciare il Liverpool qualora si realizzasse il progetto della Super League: le sue parole Jurgen Klopp si esprime in maniera decisa in merito alla Super League: le ...