LIVE Tour of the Alps, prima tappa in DIRETTA: bagarre in testa al gruppo! 18 km al traguardo (Di lunedì 19 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.12 Dietro scatti e controscatti senza alcun tipo di accordo, e che non fanno altro che favorire i battistrada. Siamo a 8 km dalla fine. 15.11 Si tratta di Pello Bilbao (Bahrain Victorius), Mattias Skjelmose Jensen (Trek – Segafredo), Daniel Savini (Bardiani CSF Faizanè) e Santiago Umba (Androni Giocattoli-Sidermec). 15.08 Ma adesso ci provano quattro uomini! 15.07 Ma il gruppo è oramai compatto. 15.05 Felix Großschartner (BORA – hansgrohe) passa per primo da Axams. 15.03 Tantissima bagarre in testa al gruppo che ha ormai ripreso De Marchi. 15.02 Allunga anche Attila Valter (Groupama-FDJ). 15.00 Rientra su di lui Sergio Martin (Caja Rural). 14.58 20 km al traguardo e soltanto 19? di vantaggio per un coraggioso Alessandro De Marchi. 14.57 grande ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.12 Dietro scatti e controscatti senza alcun tipo di accordo, e che non fanno altro che favorire i battistrada. Siamo a 8 km dalla fine. 15.11 Si tratta di Pello Bilbao (Bahrain Victorius), Mattias Skjelmose Jensen (Trek – Segafredo), Daniel Savini (Bardiani CSF Faizanè) e Santiago Umba (Androni Giocattoli-Sidermec). 15.08 Ma adesso ci provano quattro uomini! 15.07 Ma il gruppo è oramai compatto. 15.05 Felix Großschartner (BORA – hansgrohe) passa per primo da Axams. 15.03 Tantissimainal gruppo che ha ormai ripreso De Marchi. 15.02 Allunga anche Attila Valter (Groupama-FDJ). 15.00 Rientra su di lui Sergio Martin (Caja Rural). 14.58 20 km ale soltanto 19? di vantaggio per un coraggioso Alessandro De Marchi. 14.57 grande ...

rtl1025 : ?? #TizianoFerro annuncia che TZN 2021, il tour che avrebbe avuto luogo dal 6 giugno al 18 luglio 2021 nei più impor… - janjangvu : mots: 7 uscito letteralmente in un anno di merda come il 2020, non lo abbiamo neanche vissuto live ad un tour, ma n… - wordsandmore1 : ? Il 23 giugno 2021 al Botanique Festival di Bologna Ketama126 in concerto con Kety Live Tour 2021. 23 giugno 2021… - SpazioCiclismo : Oltre alla nostra tradizionale diretta testuale, potete seguire il #TourofTheAlps con noi anche in diretta video… - sstellecadenti : Non sono stata a questo concerto, l'unica volta che ho visto Ermal live è stato nel 2018 e poi più nulla, ma spero… -