LIVE – Cecchinato-Troicki 6-1 4-2, Atp Belgrado 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 19 aprile 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Marco Cecchinato e Viktor Troicki, valido per il primo turno dell’Atp 250 di Belgrado 2021. L’azzurro tenterà di replicare le ottime prestazioni di Montecarlo, a discapito del tennista di casa, quest’ultimo non esattamente in un grandioso momento di forma. La sfida andrà in scena sul Centrale, al termine di Milojevic-Coria. Sportface.it vi accompagnerà mediante aggiornamenti in tempo reale, durante il pomeriggio di lunedì 19 aprile. Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA DIRETTA Cecchinato-Troicki 6-1 4-2 SECONDO SET- Cecchinato riesce a mantenere il servizio. 4-2 SECONDO SET- Palla break per Troicki, la prima ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Ile latestuale del match tra Marcoe Viktor, valido per il primo turno dell’Atp 250 di. L’azzurro tenterà di replicare le ottime prestazioni di Montecarlo, a discapito del tennista di casa, quest’ultimo non esattamente in un grandioso momento di forma. La sfida andrà in scena sul Centrale, al termine di Milojevic-Coria. Sportface.it vi accompagnerà mediante aggiornamenti in tempo reale, durante il pomeriggio di lunedì 19 aprile. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA6-1 4-2 SECONDO SET-riesce a mantenere il servizio. 4-2 SECONDO SET- Palla break per, la prima ...

