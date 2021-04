L’Isola dei Famosi, le anticipazioni: L’inaugurazione di Playa Imboscada (Di lunedì 19 aprile 2021) Lunedì 19 aprile in prima serata su Canale 5, decimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Nella puntata di stasera verrà inaugurata una nuova spiaggia, Playa Imboscada, un luogo del cayo finora mai visto che – dopo la chiusura definitiva di Playa Esperanza – rappresenterà l’ultima possibilità di restare in gioco per gli eliminati. Grande protagonista il pubblico da casa che, attraverso i social, potrà partecipare alla “vita” sulL’Isola: grazie a un sondaggio sui profili social del programma sarà possibile indicare il nome del naufrago che dovrà “sbottonarsi” apertamente con le nomination ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Lunedì 19 aprile in prima serata su Canale 5, decimo appuntamento con “dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Nella puntata di stasera verrà inaugurata una nuova spiaggia,, un luogo del cayo finora mai visto che – dopo la chiusura definitiva diEsperanza – rappresenterà l’ultima possibilità di restare in gioco per gli eliminati. Grande protagonista il pubblico da casa che, attraverso i social, potrà partecipare alla “vita” sul: grazie a un sondaggio sui profili social del programma sarà possibile indicare il nome del naufrago che dovrà “sbottonarsi” apertamente con le nomination ...

