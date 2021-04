L'infettivologo Di Perri: 'Riaprire con cautela o il rischio è fare come la Sardegna' (Di lunedì 19 aprile 2021) Il caso emblematico della Sardegna ha messo in allarme molti degli scienziati che avvertono la popolazione, ma anche le istituzioni, di fare massima attenzione nel gestire le riaperture e la libertà ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 aprile 2021) Il caso emblematico dellaha messo in allarme molti degli scienziati che avvertono la popolazione, ma anche le istituzioni, dimassima attenzione nel gestire le riaperture e la libertà ...

Advertising

Trames : RT @lo_spiffero: Il #Piemonte prepara la riapertura. parla l'infettivologo Di Perri: nessun problema nei dehors ma sulla scuola pesa la man… - antoninorusso64 : RT @lo_spiffero: Il #Piemonte prepara la riapertura. parla l'infettivologo Di Perri: nessun problema nei dehors ma sulla scuola pesa la man… - lo_spiffero : Il #Piemonte prepara la riapertura. parla l'infettivologo Di Perri: nessun problema nei dehors ma sulla scuola pesa… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Covid, l'impatto delle nuove varianti sui ricoveri in ospedale: Elena Testi in collegamento con Giovanni Di Perri, infet… - La7tv : #tagada Covid, l'impatto delle nuove varianti sui ricoveri in ospedale: Elena Testi in collegamento con Giovanni Di… -