Limiti emissioni 5G: per il CEO di Iliad troppo bassi in Italia (Di lunedì 19 aprile 2021) I Limiti delle emissioni elettromagnetiche relative al 5G continuano a tenere banco, questa volta relativamente ad Iliad. Benedetto Levi, CEO del gestore di origini transalpine, ha espresso il proprio parere circa i valori massimi al momento approvati nel nostro Paese, a suo giudizio troppo bassi, ed anche al di sotto dei Limiti stabiliti dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non-ionizzanti. Il dirigente teme l’Italia possa ritrovarsi in una posizione di snetto svantaggio rispetto agli altri Paesi europei per quanto riguarda lo sviluppo degli standard di rete 5G, come spiegato in una recente intervista rilasciata ai microfoni de ‘IlSole24Ore’. Levi vedrebbe di buon occhio gli adattamenti illustrati nel Piano Nazionale di Ripresa e ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Idelleelettromagnetiche relative al 5G continuano a tenere banco, questa volta relativamente ad. Benedetto Levi, CEO del gestore di origini transalpine, ha espresso il proprio parere circa i valori massimi al momento approvati nel nostro Paese, a suo giudizio, ed anche al di sotto deistabiliti dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non-ionizzanti. Il dirigente teme l’possa ritrovarsi in una posizione di snetto svantaggio rispetto agli altri Paesi europei per quanto riguarda lo sviluppo degli standard di rete 5G, come spiegato in una recente intervista rilasciata ai microfoni de ‘IlSole24Ore’. Levi vedrebbe di buon occhio gli adattamenti illustrati nel Piano Nazionale di Ripresa e ...

