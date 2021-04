Liga | il Betis cancella Real | Barcellona e Atletico dalla classifica sul sito ufficiale

(Di lunedì 19 aprile 2021) Con l’annuncio della Super Lega, gli altri club europei, connazionali dei 12 “top” che hanno creato la nuova Lega, non stanno a guardare e in un modo o nell’altro rispondono a questa situazione. Una protesta particolare arriva dalSiviglia. Suldella società andalusa, nella sezione della, si nota come siano statete ilMadrid, ile l’Madridgraduatoria, con lo stessoche a questo punto si ritroverebbe terzo. Sono le tre società che hanno aderito alla Super Lega e che potrebbero presto venirete dal campionato per la prossima stagione. Chissà se davvero sarà così, anche in Italia e in Premier. Foto:...

