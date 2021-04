L'ex campionessa di trampolino elastico che potrebbe prendere il posto di Angela Merkel" (Di lunedì 19 aprile 2021) In vista delle elezioni di settembre, i Verdi hanno nominato la co - leader del partito Annalena Baerbock come candidata alla cancelleria tedesca. Baerbock si è presentata per la prima volta insieme ... Leggi su europa.today (Di lunedì 19 aprile 2021) In vista delle elezioni di settembre, i Verdi hanno nominato la co - leader del partito Annalena Baerbock come candidata alla cancelleria tedesca. Baerbock si è presentata per la prima volta insieme ...

Advertising

TodayEuropa : #Attualità #Network L'ex campionessa di trampolino elastico che potrebbe prendere il posto di Angela Merkel… - PoloRiccardino : RT @janavel7: Perché invece in Italia i verdi non hanno mai convinto? Germania, i Verdi hanno scelto: sarà l'ex campionessa di trampolino… - SPattuglia : RT @mastrobradipo: #Germania, i #Verdi hanno scelto: sarà la politologa ed ex campionessa di trampolino Annalena Baerbock a correre per la… - janavel7 : Perché invece in Italia i verdi non hanno mai convinto? Germania, i Verdi hanno scelto: sarà l'ex campionessa di… - DanielaPF75 : RT @mastrobradipo: #Germania, i #Verdi hanno scelto: sarà la politologa ed ex campionessa di trampolino Annalena Baerbock a correre per la… -