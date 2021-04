Levante-Siviglia mercoledì H 19 00 | formazioni | quote | pronostici Gli andalusi sono in un periodo splendido

Advertising

infobetting : Levante-Siviglia (mercoledì H 19.00): formazioni, quote, pronostici. Gli andalusi - 11contro11 : Liga, giornata 33: cinquina ... #Alaves #AthleticBilbao #AtleticoMadrid #Barcellona #Cadice #CeltaVigo #Eibar… - 11contro11 : Liga, giornata 30: 'Clasico' al ... #Alaves #AthleticBilbao #AtleticoMadrid #Barcellona #Cadice #CeltaVigo #Eibar… -

Ultime Notizie dalla rete : Levante Siviglia

Infobetting

Due partite in programma alle 18.30, Cadice - Celta e Betis- Valencia, alle 21 tocca al Real Madrid, nel derby contro il Getafe, e al Villarreal, che sfida ilEtienne (Ligue 1) - DAZN 14.00 Osasuna - Elche (Liga) - DAZN 14.00 Real Sociedad -(Liga) -...DAZN 21.00 Getafe - Real Madrid (Liga) - DAZN 21.00 Nantes - Lione (Ligue 1) - DAZN 21.00-...ROMA, 18 APR - Finisce con un nulla di fatto, 0-0, la sfida tra Getafe e Real Madrid. Un passo falso per la formazione allenata da Zinedine Zidane che si allontana dalla testa della classifica distant ...Diciotto sfide tra Liga, Bundesliga, Premier League e Ligue 1 più la seconda semifinale di FA Cup. Una domenica di grande calcio europeo, specialmente in Spagna e in Francia, dove la corsa al ...