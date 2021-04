L’Eredità | la campionessa Monica | anche il figlio Federico in gara

Leggi su ck12

(Di lunedì 19 aprile 2021) I protagonisti del quiz show, lasbaglia la quinta Ghigliottina:ilinin passato. (screenshot video), che è originaria di La Spezia, ma vive a Roma. Da una decina di sere ormai è punto fermo della trasmissione di Raiuno,. Nel quiz show più longevo della televisione italiana, si sta facendo notare in queste serate, ma non è ancora riuscita a ottenere nulla. Ben cinque sono infatti state con quella di oggi le Ghigliottine alle quali è arrivata. Ti potrebbe interessare->, Francesco Simonetta eliminato: il suo addio, quanto ha vinto Un paio di sere fa, è incappata in una Ghigliottina che era ...