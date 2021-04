L’eredità | la campionessa dichiara e sorprende “Ci arrivo sempre dopo ”

Leggi su formatonews

(Di lunedì 19 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa è successo nell’appuntamento di ieri sera per quanto riguarda il programma condotto da Flavio Insinna,. LaMonica già in precedenza aveva sbagliato e corretto nello stesso modoTutte le sere possiamo assistere al programma pre serale in onda su Rai 1 che cattura l’attenzione di una grandissima fetta di pubblico a casa. Ma nella puntata di ieri sera è successo qualcosa di particolare, cerchiamo di capire bene che cosa. “Ci…” Purtroppo non è la prima volta che succede con ladelMonica, ovvero che indovina la parola correttaaver scritto la sua, non vincendo quindi il montepremi in palio alla ghigliottina. LEGGI ANCHE —> GIULIA SALEMI RIVELA: ...