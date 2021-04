L’emozione di Simona Ventura sempre tradita ma Giovanni Terzi le fa un’altra dichiarazione d’amore Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 19 aprile 2021)ha avuto pochi amori ma tutti importanti e sembra che tutti l’abbiano, non solo Stefano Bettarini ma anche Gerò Carraro, come confermato a Oggi è un altro giorno. Lasembra volere parlare solo del padre dei suoi figli e non di Carraro. Ha portato unadel matrimonio con il suo ex marito, con Bettarini oggi ha un ottimo rapporto, sono entrambi felici con altre persone e lei che hacercato la pace oggi è soddisfatta. Niente da dire sul figlio di Nicola Carraro. In ogni caso le due storie precedenti non sono finite bene: “Credo che le storie che finiscono per colpa o per merito di tutti e due” si limita a direche poco dopo si emoziona per l’ennesima...