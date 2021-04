Legge Zan, Claudio Santamaria si scaglia contro gli omofobi: ecco cosa ha detto (Di lunedì 19 aprile 2021) Claudio Santamaria a favore della Legge Zan! Il mondo dello spettacolo non ci sta: dopo la notizia del pestaggio di una coppia gay nella metropolitana di Roma e di Malika, la ragazza cacciata di casa dai genitori per il suo orientamento sessuale, sempre più attori, cantanti, ballerini, registi e presentatori hanno voluto schierarsi a favore... Leggi su donnapop (Di lunedì 19 aprile 2021)a favore dellaZan! Il mondo dello spettacolo non ci sta: dopo la notizia del pestaggio di una coppia gay nella metropolitana di Roma e di Malika, la ragazza cacciata di casa dai genitori per il suo orientamento sessuale, sempre più attori, cantanti, ballerini, registi e presentatori hanno voluto schierarsi a favore...

borghi_claudio : Ma in base alla legge zan che impone il carcere per le discriminazioni sulla base del genere ci saranno retate di islamici? - Avvenire_Nei : Cristina Comencini. Sulla legge Zan a sinistra è l'ora che si apra un vero dibattito - fattoquotidiano : “Aggrediti perché gay, quel video ci ha reso più forti. Omofobia e razzismo stessa cosa, serve un’aggravante. Chi s… - paolo45893840 : i paladini della democrazia. provi a pubblicare una foto del gay pride in cui sono nudi ed ecco che ti bloccano. è… - GiacomoGaruti : RT @borghi_claudio: Ma in base alla legge zan che impone il carcere per le discriminazioni sulla base del genere ci saranno retate di islam… -