Legge Zan, Claudio Santamaria si scaglia contro gli omofobi: ecco cosa ha detto (Di lunedì 19 aprile 2021) Claudio Santamaria a favore della Legge Zan! Il mondo dello spettacolo non ci sta: dopo la notizia del pestaggio di una coppia gay nella metropolitana di Roma e di Malika, la ragazza cacciata di casa dai genitori per il suo orientamento sessuale, sempre più attori, cantanti, ballerini, registi e presentatori hanno voluto schierarsi a favore del DDL Zan. Anche Claudio Santamaria ha voluto far sentire la sua voce contro omofobia e discriminazione, e ha dichiarato in occasione di un’intervista a Repubblica: Mi avvilisce che ancora in Italia si debba parlare di queste cose. Sono un razzista al contrario. Ghettizzerei chi fa della diversità un modo per sfogare le proprie frustrazioni. Queste persone andrebbero rieducate. Leggi anche: Gabriel Garko e Eva Grimaldi ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021)a favore dellaZan! Il mondo dello spettacolo non ci sta: dopo la notizia del pestaggio di una coppia gay nella metropolitana di Roma e di Malika, la ragazza cacciata di casa dai genitori per il suo orientamento sessuale, sempre più attori, cantanti, ballerini, registi e presentatori hanno voluto schierarsi a favore del DDL Zan. Ancheha voluto far sentire la sua vocea e discriminazione, e ha dichiarato in occasione di un’intervista a Repubblica: Mi avvilisce che ancora in Italia si debba parlare di queste cose. Sono un razzista al contrario. Ghettizzerei chi fa della diversità un modo per sfogare le proprie frustrazioni. Queste persone andrebbero rieducate. Leggi anche: Gabriel Garko e Eva Grimaldi ...

