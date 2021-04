Le scuole di paglia e quei venti bambini bruciati nell’incendio (Di lunedì 19 aprile 2021) Erano arrivati da poco. Tre anni sono nulla nella vita di una persona. La quasi totalità dei bambini bruciati nella scuola di paglia di Niamey avevano proprio quell’età. Il martedì era stato l’inizio del mese santo, il Ramadan, uno dei cinque ‘pilastri’ dell’Islam. E’ per la terza volta in qualche anno che la stessa scuola aveva subito incendi che avevano spinto le autorità a costruire nuove classi in materiale solido. Non tutte però, perché almeno 21 aule, tutte di paglia, sono andate in fumo in breve tempo, seminando morte e desolazione. Ciò è accaduto in uno dei quartieri più poveri della capitale, conosciuto col nome popolare di ‘Pays Bàs’, Paesi Bassi, così come si addice alla ben più nota Olanda. La zona non è lontana dal nuovo aeroporto internazionale, costruito nei tempi previsti da una compagnia turca di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Erano arrivati da poco. Tre anni sono nulla nella vita di una persona. La quasi totalità deinella scuola didi Niamey avevano proprio quell’età. Il martedì era stato l’inizio del mese santo, il Ramadan, uno dei cinque ‘pilastri’ dell’Islam. E’ per la terza volta in qualche anno che la stessa scuola aveva subito incendi che avevano spinto le autorità a costruire nuove classi in materiale solido. Non tutte però, perché almeno 21 aule, tutte di, sono andate in fumo in breve tempo, seminando morte e desolazione. Ciò è accaduto in uno dei quartieri più poveri della capitale, conosciuto col nome popolare di ‘Pays Bàs’, Paesi Bassi, così come si addice alla ben più nota Olanda. La zona non è lontana dal nuovo aeroporto internazionale, costruito nei tempi previsti da una compagnia turca di ...

Advertising

RaiNews : In uno dei paesi più poveri al mondo le scuole sono di paglia o di materiali altamente infiammabili - Andrea80821276 : RT @RaiNews: In uno dei paesi più poveri al mondo le scuole sono di paglia o di materiali altamente infiammabili - boia_er : RT @LadyMagenta1: Ieri in Niger una scuola DI PAGLIA è andata a fuoco bruciando 20 bambini. Dove cazzo sono le scuole per le quali da secol… - adrianabiffis : RT @RaiNews: In uno dei paesi più poveri al mondo le scuole sono di paglia o di materiali altamente infiammabili - Sabrina04925854 : RT @LadyMagenta1: Ieri in Niger una scuola DI PAGLIA è andata a fuoco bruciando 20 bambini. Dove cazzo sono le scuole per le quali da secol… -

Ultime Notizie dalla rete : scuole paglia Addio a Franco Leoni, il superstite che perdonò i nazisti ... spiegando e raccontando la sua storia a tutti, soprattutto ai ragazzi nelle scuole, perché, come ... "Si sa, la paglia nasconde, ma non ripara dal piombo. Entrambi eravamo già stati colpiti, mia madre ...

Morto Leoni Lautizi, era sopravvissuto alla strage di Marzabotto ... quando non ci saremo più noi finirà anche la memoria, per questo la racconto nelle scuole, almeno ... io e mia mamma che riusciamo a scappare e nasconderci dietro il pagliaio ma la paglia, purtroppo, ...

Le scuole di paglia e quei venti bambini bruciati nell’incendio Il Fatto Quotidiano "Torno a insegnare ai bimbi in Perù" Si appresta a ripartire per le Ande peruviane questo giovedì la forlivese Beatrice Moretti, 26 anni, della parrocchia di Vecchiazzano, volontaria dell’Operazione Mato Grosso rientrata in città nel dic ...

Addio a Franco Leoni, il superstite che perdonò i nazisti “Un giorno la vita mi ha colpito così forte, che mi ha insegnato a resistere”. Se ne è andato nella sua casa di Rimini Franco Leoni Lautizi, 83 anni, e un’esistenza spesa a raccontare una data, un gio ...

... spiegando e raccontando la sua storia a tutti, soprattutto ai ragazzi nelle, perché, come ... "Si sa, lanasconde, ma non ripara dal piombo. Entrambi eravamo già stati colpiti, mia madre ...... quando non ci saremo più noi finirà anche la memoria, per questo la racconto nelle, almeno ... io e mia mamma che riusciamo a scappare e nasconderci dietro il pagliaio ma la, purtroppo, ...Si appresta a ripartire per le Ande peruviane questo giovedì la forlivese Beatrice Moretti, 26 anni, della parrocchia di Vecchiazzano, volontaria dell’Operazione Mato Grosso rientrata in città nel dic ...“Un giorno la vita mi ha colpito così forte, che mi ha insegnato a resistere”. Se ne è andato nella sua casa di Rimini Franco Leoni Lautizi, 83 anni, e un’esistenza spesa a raccontare una data, un gio ...