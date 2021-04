Advertising

VISANIK : Le rose e le spine di Isabella Conti, candidata sindaco di Bologna - globalistIT : Un bene o un male? Il commento di Claudio Visani #bologna #elezionicomunali2021 #candidati - NmargheNiki : RT @terzocassetto: Era uno dei miei libri preferiti, il giardino segreto, perché volevo entrarci. Poi crescendo ho messo su spine, ho fiori… - LaBetta49622400 : RT @terzocassetto: Era uno dei miei libri preferiti, il giardino segreto, perché volevo entrarci. Poi crescendo ho messo su spine, ho fiori… - RetuittoS : RT @terzocassetto: Era uno dei miei libri preferiti, il giardino segreto, perché volevo entrarci. Poi crescendo ho messo su spine, ho fiori… -

Ultime Notizie dalla rete : rose spine

Globalist.it

Fin qui le. Ma lenon sono da meno. La prima. Chi si candida, chiede voti e viene eletto per un incarico pubblico lo dovrebbe sempre onorare, fino alla fine, 'con disciplina e onore' come ...Era tempo di lupi, era bene tenere al guinzaglio i cani. Era tempo propizio alle vipere, era bene misurare i passi camminando sull'erba incolta. Era tempo di, attenti occorreva stare alle. ora è tempo di guerra Buttiamo a terra ogni speranza. In tempo di pace abbiamo sciupato la pace. PubblicitàL'esponente di Italia Viva è scesa in campo dopo l'investitura di Renzi: quali sono gli aspetti positivi e quelli negativi di questa scelta ...il nuovo lavoro di Bianca Fasano (disegni e copertina di Giuseppe D’Aiuto J.), dal titolo “Multiverso – Poesie e immagini” ...