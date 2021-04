Le ragioni economiche dietro la nascita della Superlega (Di lunedì 19 aprile 2021) Alla fine i grandi club europei l’hanno fatto. Nella notte del 19 aprile è nata la Super League, un torneo nuovo di zecca che punta a rivoluzionare il calcio europeo. E quindi mondiale. I fondatori sono 12 club storici, tra i più ricchi di denari e tifosi: sei società sono inglesi (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham), tre spagnole (Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona), tre italiane (Milan, Inter e Juventus). A queste potranno aggiungersi presto altri tre club, per un totale di 15 fondatori che avranno accesso di diritto alla nuova competizione che sarà organizzata fuori dai radar della Uefa e della Fifa. La Super league, che vede fuori per scelte loro le squadre tedesche e francesi, è un’idea che le grandi società hanno da tempo, anche se fino a poche ore fa nessuno aveva davvero sganciato la bomba. Le ... Leggi su wired (Di lunedì 19 aprile 2021) Alla fine i grandi club europei l’hanno fatto. Nella notte del 19 aprile è nata la Super League, un torneo nuovo di zecca che punta a rivoluzionare il calcio europeo. E quindi mondiale. I fondatori sono 12 club storici, tra i più ricchi di denari e tifosi: sei società sono inglesi (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham), tre spagnole (Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona), tre italiane (Milan, Inter e Juventus). A queste potranno aggiungersi presto altri tre club, per un totale di 15 fondatori che avranno accesso di diritto alla nuova competizione che sarà organizzata fuori dai radarUefa eFifa. La Super league, che vede fuori per scelte loro le squadre tedesche e francesi, è un’idea che le grandi società hanno da tempo, anche se fino a poche ore fa nessuno aveva davvero sganciato la bomba. Le ...

Advertising

Upupa234 : Sinceramente non so ancora cosa pensare sul progetto SuperLega Da una parte mi piace e capisco le ragioni economich… - goodsoup83 : @robymes @maxcromax76 @LMtredici @PaoloCond @repubblica @NBA @NFL @SixNations_FR Intendi la premier league che nel… - LuigiAnsaloni : Gary Neville è scandalizzato, leggenda dello United che nel 92 disse ciao ciao alla lega inglese per creare la Prem… - farigol7 : @PietroDonatii pie ci sono innumerevoli ragioni, da quelle sportive a quelle economiche. si vanno a fare gli intere… - Di_SPACE_Lauro : @sammieajo @AniMatMigrante @MiuccioPrado Io la penso come qui -

Ultime Notizie dalla rete : ragioni economiche Visto turistico: ultime sentenze ...l'esistenza di significativi legami familiari e soprattutto l'esercizio di attività economiche, il ... III, 28/06/2013, n.6470 Omissione della comunicazione delle ragioni ostative all'accoglimento dell'...

Settimana decisiva per le riaperture: dalla zona gialla la Sicilia è ancora lontana ... calcolato, la scelta di riaprire è il frutto di un compromesso, per cercare l'equilibrio con le difficoltà economiche e sociali del paese. A dirlo in coro, ammettendo anche di comprendere le ragioni ...

Debiti alti ma anche tifosi da sfruttare: cosa c'è dietro lo strappo dei 12 La Gazzetta dello Sport Le ragioni economiche dietro la nascita della Superlega Obiettivo dei club europei che l'hanno fondata è gestire direttamente i ricavi delle competizioni. Il ruolo della banca Jp Morgan come finanziatrice ...

Associazioni e società sportive in Piazza Italia a Perugia Anche Comitato regionale ASI Umbria ha organizzato un presidio: in Piazza Italia, a Perugia, per manifestare sostegno al mondo dello sport, nel momento più buio della sua storia. Incalcolabili le ripe ...

...l'esistenza di significativi legami familiari e soprattutto l'esercizio di attività, il ... III, 28/06/2013, n.6470 Omissione della comunicazione delleostative all'accoglimento dell'...... calcolato, la scelta di riaprire è il frutto di un compromesso, per cercare l'equilibrio con le difficoltàe sociali del paese. A dirlo in coro, ammettendo anche di comprendere le...Obiettivo dei club europei che l'hanno fondata è gestire direttamente i ricavi delle competizioni. Il ruolo della banca Jp Morgan come finanziatrice ...Anche Comitato regionale ASI Umbria ha organizzato un presidio: in Piazza Italia, a Perugia, per manifestare sostegno al mondo dello sport, nel momento più buio della sua storia. Incalcolabili le ripe ...