Le probabili formazioni di Bologna-Torino, 32a giornata di Serie A (Di lunedì 19 aprile 2021) Mentre il mondo del calcio è in mezzo alla bufera con i recenti avvenimenti riguardanti la Super Lega, i campionati nazionali proseguono con un turno infrasettimanale. A Bologna il Torino andrà in cerca di punti salvezza, per allontanare sempre di più lo spettro della retrocessione. La squadra di Mihajlovic non gioca mai tanto per giocare e di sicuro non si farà da parte quindi ci aspettiamo una gara combattuta. Di seguito le probabili formazioni di Bologna-Torino. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA? La gara di mercoledì sarà fondamentale più per gli ospiti che per i padroni di casa, visto che il Bologna ormai è a un passo dalla salvezza. Infatti il Bologna, con il netto successo per 4-1 contro lo Spezia nell’ultimo turno si è issato a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021) Mentre il mondo del calcio è in mezzo alla bufera con i recenti avvenimenti riguardanti la Super Lega, i campionati nazionali proseguono con un turno infrasettimanale. Ailandrà in cerca di punti salvezza, per allontanare sempre di più lo spettro della retrocessione. La squadra di Mihajlovic non gioca mai tanto per giocare e di sicuro non si farà da parte quindi ci aspettiamo una gara combattuta. Di seguito ledi. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA? La gara di mercoledì sarà fondamentale più per gli ospiti che per i padroni di casa, visto che ilormai è a un passo dalla salvezza. Infatti il, con il netto successo per 4-1 contro lo Spezia nell’ultimo turno si è issato a ...

