Le Pagelle delle Emily sulla quinta puntata del Serale di Amici 20

(Di lunedì 19 aprile 2021) Non poteva mancare il pareredel, questa volta sentirete il parere di entrambe su ogni concorrente, buona lettura. LeSangiovanni1: voto 8nonostante non sia uno dei miei preferiti e non sia perfetto nelle cover, lo trovo molto forte, le sue barre mi coinvolgono, vado sempre a riascoltarle. Poi i numeri stanno parlando,dopoconvince sempre di più i giudici e le persone a casa, anche se ha perso due punti il suo talento non rimane indifferente a nessuno, neanche a Vasco Rossi e Gianni Morandi.2: voto 8non è mai rientrato nei miei “protetti”, ma devo dire che ultimamente mi sta ...