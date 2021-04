Le notizie del giorno, la risposta di Cristiano Ronaldo allo United. Le federazioni contro la Superlega, la Serie B si ferma (Di lunedì 19 aprile 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato di Serie A ed estero. La Juventus deve decidere il futuro di Cristiano Ronaldo. Il contratto di CR7 è in scadenza nel 2022, ma potrebbe anche decidere di anticipare l’addio. Le qualità del portoghese non sono in discussione, ma il calciatore è rimasto deluso dal rendimento della Juventus. E’ un calciatore ancora in grado di fare la differenza e cerca un progetto ambizioso. Le squadre interessate a Cristiano Ronaldo sono Real Madrid, Psg e Manchester United. Secondo voci provenienti dalla Spagna i Red Devils avrebbero offerto a Cristiano Ronaldo un contratto da 17 milioni, troppo pochi considerando i 30 corrisposti dalla Juventus. L’attaccante pretende ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 aprile 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato diA ed estero. La Juventus deve decidere il futuro di. Il contratto di CR7 è in scadenza nel 2022, ma potrebbe anche decidere di anticipare l’addio. Le qualità del portoghese non sono in discussione, ma il calciatore è rimasto deluso dal rendimento della Juventus. E’ un calciatore ancora in grado di fare la differenza e cerca un progetto ambizioso. Le squadre interessate asono Real Madrid, Psg e Manchester. Secondo voci provenienti dalla Spagna i Red Devils avrebbero offerto aun contratto da 17 milioni, troppo pochi considerando i 30 corrisposti dalla Juventus. L’attaccante pretende ...

